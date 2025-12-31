Снежни бури връхлетяха САЩ

кадър: БНТ

Снежни бури връхлетяха Средния Запад и източните американски щати.

Издадено е предупреждение за зимни метеорологични условия и очаквания от силни снеговалежи в някои райони.

Независимо от лошото време в Ню Йорк са готови за посрещането на новата година, предаде БНТ. Мерките за сигурност са затегнати, а на Таймс Скуеър успешно приключи тестовото спускане на кристалната топка, която се спуска на площада, отброявайки последните минути до новата година.

