Снежни и хлъзгави пътища затрудняват движението в много райони на страната

Снимка: Пиксабей

Снежни и хлъзгави пътища затрудняват движението в почти цялата страна. Тежка е пътната обстановка във Видин, Смолян и планинските проходи, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Снежната покривка във Враца е 5–6 см, няма сигнали за проблеми. Автомобили и техника на БКС - Враца са на терен и почистват, казаха за БТА от общинска администрация. Екипи на инспектората към общината също обикалят, за да сигнализират за нередности, паднали клони и нужда от почистване. Към оперативния щаб няма подадени сигнали, допълниха от общината. На пътя към Чирен е имало снегонавявания и се почистват терените. Няма данни за спряно електроподаване. В центъра на града пешеходните площи са почистени.

В повечето общини на област Монтана вали лек сняг, по пътищата на региона чистят 43 машини, като те са проходими при зимни условия, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана. В равнинната част на региона снежната покривка е 2-3 сантиметра, а в планинската – малко повече. Заради техническа повреда в тежкотоварен камион, за няколко часа тази сутрин е било затруднено движението по пътя Лом-Козлодуй в района на село Ковачица в община Лом. Камионът вече е преместен и пътят е освободен, уточни дежурният.

В област Плевен обстановката не е усложнена. Пътните настилки са мокри, валежите са от дъжд и сняг, придружени от силен вятър. Температурите са в диапазона от +2 до +4 градуса, като на отделни места достигат до -1, посочват от областната управа. Областното пътно управление в Плевен е започнало цялостно опесъчаване на пътната мрежа в 03:39 ч. Въпреки предприетите действия, поради силния вятър се наблюдава задържане на снежна покривка на места. На територията на Районна пътна служба - Плевен работят общо 18 машини. В район Левски работят 11 машини, като цялостното опесъчаване е започнало в 04:04 ч. В район Гулянци са ангажирани седем машини при условия на силен снеговалеж и температура -1 градус. В обхвата на Телиш са работили пет комбинирани машини, четири тежки дъски и два товарача. Пътните участъци в района са почистени и опесъчени.

Всички пътища в Русенско са проходими при зимни условия, в едно село има регистрирани проблеми с електрозахранването. Общо 23 машини почистват от снеговалежа, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите в региона. Това съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев. От Хидрометеорологичната станция в крайдунавския град съобщиха за БТА, че снежната покривка е около 1 см. Отчетен е североизточен пулсиращ вятър със скорост до 20 метра в секунда. Температурата на въздуха е минус 0,8 градуса.

Около 15 см е снежната покривка в курорта Пампорово, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба. Сняг има и по високите части на област Смолян, а в по-ниските места валежите са от дъжд. Пътищата в областта са проходими при зимния условия, няма въведени ограничения, според информация от Областното пътно управление (ОПУ). Пътните настилки са мокри, във високите зони вали слаб сняг, уточняват от ОПУ. Пътищата са почистват от снега и опесъчават.

Опесъчени са пътищата към Витоша, обработват се със смеси против заледяване, съобщиха от Столична община. От там допълват, че продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовият градски транспорт в районите „Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в Панчарево. Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата.

На проходите Шипка и Хаинбоаз вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена. Това съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОУП) в Стара Загора.

Единадесет машини опесъчават пътищата в област Търговище. От ранните часове на деня над региона вали сняг. Образувалата се снежна покривка е между 2-3 сантиметра, каза за БТА дежурният в Областно пътно управление в Търговище. Пътищата в региона са проходими. Настилките са мокри, почистват се и се опесъчават. Най-силен е валежът в района на Търговище и Попово. Видимостта е добра. Температурите са от нула до 3 градуса.

В област Хасково през последното денонощие в град Любимец са паднали 42,8 литра дъжд на квадратен метър, съобщиха дежурните от хидрометереологичната обсерватория в Хасково. В областния център валежът е със стойност 27,4 литра, а в Димитровград - 25,7 литра на квадратен метър.

