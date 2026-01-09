Снимаха Роналдо със същия анцуг като Мадуро при ареста

кадър: фейсбук

Без съмнение залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро от страна на американските власти е новина номер 1 от началото на 2026 г.!

И без съмнение облеклото на венецуелеца е широко обсъждано.

Неговият анцуг на популярна марка за спортно облекло се превърна в емблема, а в социалните мрежи се появи видео, на което се вижда, че го носи дори Кристиано Роналдо, видя Бтв спорт.

Смята се, че изборът на дрехи от страна на Роналдо всъщност няма общо с ареста на Мадуро.

Кадър Доналд Тръмп, Фб

Не е ясно кога и по какъв повод е записан клипът, на който се вижда как португалската звезда преминава покрай заседателна зала в офис и помахва на хората там.

Той вероятно е от 2025 г., а арестът на венецуелския президент се случи на 3 януари 2026 г.

Бум в продажбите

Самият комплект, в който е облечен Мадуро на първите снимки след ареста си, струва около 200 евро.

След появата на кадъра, на който венецуелският политик е с превръзка на очите и слушалки на ушите, търсенето на този продукт се увеличи значително.

Бройките в сайта на производителя бързо се разпродават, допълва Бтв Спорт.

Един от най-печелившите отбори от този развой на събитията е... Майорка. Испанският футболен тим реши да използва точно този анцуг за свой официален месеци преди ареста на Мадуро. Кристиано Роналдо и фирмата пък си сътрудничат от 2016 г., като тогава те подписаха договор за впечатляващите 162 милиона евро. Той обаче изтече в края на 2025 г. Явно двете страни ще се договорят за ново сътрудничество, тъй като португалската звезда на Ал Насър продължава да използва техни модели обувки.

