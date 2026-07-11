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Снимаха как автобус „лети“ по пътя Бургас - Равда

11.07.2026 / 21:55 0

Кадър БНТ

Опасна скорост и грубо нарушение на пътя Бургас – Равда. Зрител на БНТ изпрати видео, заснето вчера, на което се вижда как пътнически автобус буквално лети по трасето.

Ограничението в този участък е 80 км/ч. Автобус се движи със скорости, достигащи на моменти 120 км/ч. 

На самите кадри ясно се вижда как скоростомерът на автомобила на снимащия отчита скоростта, докато той се опитва да го настигне. 

От видеото прави впечатление и друго – по време на рисковото си шофиране автобусът не само превишава драстично скоростта, но и изпреварва с лекота движещите се в същата посока леки автомобили. 

Снимащият признава, че е поел риск и също е нарушил правилата в този момент, само за да може да заснеме и да даде гласност на безумното шофиране. 

Кадрите отново повдигат въпроса за липсата на отговорност и контрол над тежките пътнически превозни средства по натоварените летни маршрути.

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Редактор "Екип на Петел",

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