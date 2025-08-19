Снимка от фронтовата линия донесе медал на варненския фоторепортер Румен Сарандев

Кадър Нова Варна

Румен Сарандев спечели бронз в категория „Фотожурналистика“ на Международния фотосалон в Пловдив с кадър от Украйна, избран сред стотици участия от десетки страни.

Фоторепортерът на Радио Варна Румен Сарандев спечели бронзов медал в категория „Фотожурналистика“ на 12-ото издание на Международния фотосалон в Пловдив – част от мрежата на FIAP. Церемонията по награждаването се състоя в емблематичния Античен театър, предаде Нова Варна

Отличената снимка е направена през миналата година в Украйна, където Сарандев работи като част от международен екип заедно с Доротея Николова и Олександър Барон. Кадърът улавя кратък миг почивка по време на военно учение на 88-и батальон от 31-ва морска пехота на Украйна — войник гледа футболен мач от груповата фаза на Европейското първенство между Словения и Сърбия.

Снимането е било предизвикателство — тежка защитна жилетка с надпис PRESS, обемен фотоапарат и раница, както и непрестанна смяна на локации, определяни в последния момент. „След няколко минути броят на гилзите вече се беше увеличил значително…“ — описва ситуацията в своя репортаж Доротея Николова.

Кадърът на Сарандев се е наложил над 1265 фотографии на 282-ма участници от 42 държави, като журито на конкурса е прегледало близо 5000 снимки в шест категории.

Освен наградената творба, за финалната селекция беше избрана още една негова снимка, заснета на 8 март 2023 г. по време на акция, при която бяха задържани четирима за купуване на гласове и битова престъпност.

