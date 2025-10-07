Снимки от 2023 г. заблуждават за бедствие в Лозенец днес

Снимка: Фейсбук

Фалшиви новини със снимки от бедствието през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи. При локалното наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали, заявяват от Община Царево.

Оттам призовават към отговорно поведение. "В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни", добавят от общината.

Ето и изявлението на Кметство Лозенец:

По повод разпространена невярна информация за загинали и изчезнали хора в резултат на дъждовете в село Лозенец, община Царево

Във връзка с появили се в социалните мрежи и някои интернет издания твърдения за загинали и изчезнали хора вследствие на обилните валежи в района на село Лозенец, община Царево, заявяваме категорично, че тази информация не отговаря на истината.

Към настоящия момент няма данни за пострадали, загинали или изчезнали лица на територията на общината. Компетентните служби – полиция, пожарна, Гражданска защита и общински екипи – са на терен и следят обстановката. Наводнения има на отделни улици и в ниските части на населените места, но ситуацията е под контрол.

Призоваваме гражданите и медиите да не разпространяват непроверена информация, която може да създаде излишна паника.

Всички официални съобщения относно обстановката в община Царево ще бъдат публикувани единствено чрез официалните канали на общината и съответните държавни институции.

