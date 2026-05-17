Снимки от посрещането на Дара на летището в София

Снимки: Булфото

Направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хората, които създават изкуство в България, каза Дара на летище „Васил Левски" при завръщането си от Виена, където спечели 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“. По думите ѝ има много талантливи хора, които имат какво да покажат, но им трябват подкрепа и любов, „за да можем да покорим света", предава БТА.

“Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече и повече внимание", каза Дара. Тя изпя пред събралите се посрещачи и хита Bangaranga, с който спечели „Евровизия".

На летището „Васил Левски" певицата беше посрещната от министъра на културата Евтим Милошев, кмета на София Васил Терзиев, Управителния съвет на Българската национална телевизия, множество почитатели. Самолетът, с който се завърна Дара, беше посрещнат на столичното летище и от водни салюти.

България спечели конкурса за първи път в историята си с песента Bangaranga, изпълнена от Дара. За първи път от 2017 г. насам един изпълнител е фаворит и на публиката, и на журито.

Българската представителка събра 516 точки от журито и зрителския вот и изпревари Израел, който остана втори с 343 точки – най-голямата преднина в историята на конкурса.

Часове преди финала Дара и сценичният екип на песента получиха и наградите „Марсел Безансон“ за най-добро артистично изпълнение.

