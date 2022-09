Сноудън не подлежи на мобилизация в Русия, въпреки че получи руско гражданство

снимка Edward Snowden, Туитър

Руският президент Владимир Путин подписа указ с който дава руско гражданство на бившия ЦРУ и Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ Едуард Сноудън, съобщи Интерфакс. След обявяването на документа, Либерално-демократическата партия на Русия на покойния Владимир Жириновски обяви, че е готова да направи новоприетия гражданин и партиен член.

Текстът на постановлението е публикуван на официалния интернет портал за правна информация. Той съдържа списък на лицата, които получават руско гражданство. Сред тях е „Едуард Джоузеф Сноудън, роден на 21 юни 1983 г. в Съединените американски щати“, предаде OFFnews.bg.

През 2013 г. Сноудън изнесе медиите информация за програмите на американските разузнавателни агенции за наблюдение по света. Публикациите предизвикаха широк резонанс. В Щатите той беше обвинен задочно в шпионаж и кражба на държавно имущество. Сноудън първо избяга от САЩ в Хонконг, а след това в Русия.

Приемането на руското гражданство от Сноудън предвид възрастта му породи въпроса дали сега не може да бъде мобилизиран. Той не подлежи на наборна военна служба по обявената в Руската федерация частична мобилизация, съобщи пред Интерфакс неговият адвокат Анатолий Кучерена.

"Съществува процедура, установена от законодателството на Руската федерация относно лицата, които подлежат на наборна военна служба във връзка с частична мобилизация. Тъй като Едуард не е служил в руската армия, няма практика и опит във военната служба, той не подлежи на мобилизация“, каза адвокатът в отговор на въпрос от „Интерфакс“.

Кучерена допълни още, че съпругата на американеца също ще поиска руско гражданство, а синът им вече е руснак по рождение.

Що се отнася до реакцията на Сноудън, Кучерена заяви: „Разбира се, Едуард е благодарен на Русия, че тя не му обърна гръб в труден за него момент и се радва, че той стана руски гражданин“.

В отговор на въпроса защо процесът на получаване на руски паспорт отне толкова време, адвокатът отбеляза: „Той получи гражданство на общо основание, като изпълни всички условия на законодателството на Руската федерация относно гражданството“.

Говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков обясни по-късно, че на бившия служител на ЦРУ е предоставен руски паскпорт по негово изрично изявено желание. Американецът е подал документи за гражданство в началото на ноември 2020 година, след като няколко седмици по-рано беше получи право на безсрочно пребиваване в страната.

На 15 февруари тази година, само 9 дни преди Русия да нападне Украйна, бившият служител на американските служби коментира в профила си в Туитър засилващите се опасения, от руско нахлуване в Украйна.

„Ако се случи утре нахлуване, удавете ме, защото ще съм срешил зрелищно. Не забравяйте, че източникът на моя скептицизъм е това, че американската разузнавателна общност (отново) прави гръмки изявления, без да предостави никакви доказателства – защото вие не сте ги изискали от тях.“

If there's an invasion tomorrow, dunk on me because I have been spectacularly wrong.



But remember, too that the source of my skepticism is that the US IC has (again) been making truly spectacular claims without presenting any evidence -- because you did not require it of them.

— Edward Snowden (@Snowden) February 15, 2022

If there's an invasion tomorrow, dunk on me because I have been spectacularly wrong.



But remember, too that the source of my skepticism is that the US IC has (again) been making truly spectacular claims without presenting any evidence -- because you did not require it of them. — Edward Snowden (@Snowden) February 15, 2022

Междувременно след оповестяването на документа за гражданството на Сноудън, интерес към него прояви ЛДПР на покойния Владимир Жириновски. Партията организирала "Жириновски набор" в памет на своя покоен лидер и по тази причина, според говорителя на ЛДПР Александър Дюпен "ако гражданинът на Русия г-н Сноудън поиска да стане притежател на втория по важност след паспорта документ - партиен билет, ние очакваме неговото заявление и задължително ще го разгледаме".

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg