Снуп Дог: Просто се влюбих в този спорт

Американският рапър Снуп Дог заяви, че е „влюбен“ в австралийския футбол, преди да изнесе изпълнение на големия финал между Джийлънг и Брисбейн, предаде АФП. 53-годишният изпълнител ще се качи на сцената на стадион „Мелбърн Крикет Граунд“ на 27 септември, където се очаква да присъстват до 100 000 зрители, наблюдаващи мача между Джийлънг и Брисбейн.

„Идвам в тази страна от години и разбирам какво представлява този спорт и какво означава“, каза той пред австралийските медии на събитие, на което не се допускат въпроси.

„Знам, че това не е просто спорт, а начин на живот. Просто се влюбих в този спорт. Винаги съм го гледал, но никога не съм го разбирал напълно. Напомня ми на американски футбол, ръгби и още няколко спорта, но сега, когато разбирам правилата, ми харесва и искам да науча повече преди големия финал“, каза рапърът, допълва БГНЕС.

Австралийският футбол, който е подобен на ирландския, проследява корените си до 1858 г. и е най-популярният спорт сред зрителите в Австралия.

Изборът на Снуп Дог за развлекателната програма на големия финал беше спорен заради миналото му с песни, съдържащи женомразки и обидни текстове. Австралийската футболна лига (АФЛ) беше обвинена в лицемерие за наемането му през август, докато по същото време звездата на Аделаида Изак Ранкин беше наказан с четири мача за хомофобски обиди към съперник.

Шефът на АФЛ Андрю Дилън защити решението за наемането на американския рапър, чието истинско име е Калвин Бродъс.

„Много съм уверен в избора на Снуп. Той е изнасял изпълнения на Олимпийски игри, на Супербоул и ще се справи отлично на нашата сцена“, каза Дилън.

