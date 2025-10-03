Сняг и проливни дъждове създадоха проблеми на Балканите

Булфото

Първи сняг падна днес в някои страни на Балканите, като на места образува снежна покривка и вече създаде проблеми, докато в други страни на полуострова ежедневният живот на гражданите е затруднен от бури, поройни дъждове и вятър, предаде БТА.

България

Сняг валя сутринта и в София, както и по високите полета на Западна България, където дъждът също премина в сняг. Метеорологичната обстановка е резултат от средиземноморски циклон, който преминава южно от страната, докато от север прониква студен въздух, обясниха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В три области на страната – Бургас, Монтана и Перник, в различни общини има въведено бедствено положение, а един човек се издирва, каза пред журналисти заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.

Северна Македония

С минусови температури и сняг във високите части на страната осъмна и Северна Македония. Тази сутрин най-студено е било на връх Попова шапка - минус 4 градуса, там има и 26 сантиметра снежна покривка. Според метеорологичната служба в страната 16 сантиметра е снегът в Лазарополе, 12 в Маврови ханове, 6 в Гюрище и 3 сантиметра в Дебър.

Поради снеговалежи и паднали дървета на пътното платно движението по регионалния път Никфорово - Леуново - Бунец е преустановено от 23:20 часа снощи.

От пътната служба препоръчват съобразена скорост, спазване на поставената пътна сигнализация и внимателно шофиране на превозни средства, особено по пътищата през котловините, речните долини и дефилетата, където има възможност за свлачища.

Сърбия

В Сърбия два електрически стълба са паднали край пропускателния пункт Стрезимировци на границата с България след снеговалежи в района на Сурдулица в югоизточната част на страната. Екип на сръбската електроразпределителна компания работи на място. Съборени са също дървета и клони по пътищата в този район на Югоизточна Сърбия.

Началникът на Дирекцията, отговаряща за пожарните и спасителни дейности към Сектора за аварийни ситуации, Неделко Гагич каза пред РТС, че всички категоризирани пътища на територията на Сърбия са проходими, а пожарникарите са имали три акции през нощта по отстраняване на паднали дървета и изтегляне на аварирал в снега автомобил заради снеговалежите в района на Сурдулица, Югоизточна Сърбия, и Приеполе, Югозападна Сърбия.

Сръбският хидрометеорологичен институт прогнозира днес обилни валежи и увеличаване на снежната покривка с до 30 см във високопланинските райони на Южна, Югозападна и Централна Сърбия. Във високите планински райони снежната покривка може да достигне над 60 см. Хидрометеорологичният институт очаква и обилни валежи с нови количества дъжд от 30 до 50 милиметра, а на някои места и над 60 милиметра, съобщи регионалната телевизия Ен1.

Сръбският автомобилен съюз предупреди, че шофирането в районите с висока надморска височина в Южна, Югозападна и Централна Сърбия ще бъде затруднено от снеговалежи, придружени от вятър, и поледица, съобщи сръбското издание „Данас“. Сред засегнатите райони са планинските курорти Златибор и Копаоник.

Гърция

Предупреждение са интензивни валежи и бури издадоха и властите в Гърция към жителите на гръцката област Централна Македония чрез телефона за спешни повиквания 112, съобщи АНА-МПА. Опасни атмосферни явления се очакват днес в районите на Солун, Серес и Халкидическия полуостров.

Местните власти решиха да оставят затворени в петъчния ден училищата на гръцките острови Родос и Закинтос като предпазна мярка срещу лошото време, съобщи в. „Катимерини“.

Община Родос заяви, че е взела решение за „превантивно преустановяване“ на учебните занятия след спешен бюлетин от Гръцката метеорологична служба, който предупреждава за рязко влошаване на метеорологичните условия в района от ранните часове на 3 октомври. В Закинтос местните власти също наредиха затваряне на училищата и призоваха жителите да ограничат движенията си максимално.

Албания

В Албания зимата дойде още вчера. Според публикация на албанския информационен портал "Шчиптаря" първият сняг в страната е паднал в Кукъс, в планинските части на Североизточна Албания. Медията публикува снежни кадри от село Шищевец в област Кукъска гора. Според информация на портала "Ляпси" сняг е покрил, освен Шищевец, и селата Запод, Топоян, Грюк-Чая, Арън и Калис в Кукъско.

Албанските власти призовават водачите на автомобили да бъдат внимателни заради възможни заледявания по пътищата.

Босна и Херцеговина

Обилен мокър сняг падна тази седмица в хълмистите и планинските райони на Босна и Херцеговина, събаряйки електропроводи и дървета, докато продължителният дъжд в по-ниските райони предизвика опасения от наводнения и кални свлачища, съобщи Асошиейтед прес.

Редица пътища бяха затворени в страната днес заради снега. Властите предупредиха шофьорите да бъдат изключително внимателни и им напомниха да преминат на зимни гуми, които са задължителни от 1 ноември.

Ски центърът "Яхорина" край столицата Сараево побеля след снеговалежа, който започна в четвъртък, изненадвайки посетителите.

Експертите казват, че екстремните метеорологични условия, като необичайно горещи или студени периоди за сезона, могат да бъдат свързани с изменението на климата.

През септември Западните Балкани преживяха температури до 30 градуса по Целзий, припомня АП. Температурите през лятото надхвърлиха 40 градуса по Целзий по време на горещи вълни.

Турция

Порои, бури и интензивен вятър объркаха ежедневния ритъм на живот на жителите на редица градове в Турция. Внезапни проливни дъждове наводниха улици и булеварди в югозападния турски окръг Мугла, за който метеорологичната служба обяви по-рано оранжев код на тревога за проливни дъждове, съобщи електронното издание на в. "Хюриет".

Кадри от наводнени улици бяха заснети и на други места в Западна и Северозападна Турция, сред които град Байраклъ, окръг Измир. В Одрин и Къркларели, на границата с България също вали дъжд, който от време на време се засилва и преминава в порой. Очаква се дъждовете там да продължат с прекъсвания до утре вечерта.

Поради северния вятър, който от два дни духа в района на Мраморно море, 13 кораба и танкери чакат в открито море край брега на окръг Текирдаг, а рибарите не могат да излязат в морето. Очаква се вятърът, чиято скорост достига 40 км/ч., да отслабне в неделя.

Пред частната телевизия СиЕнЕн-Тюрк метеорологът проф. Орхан Шен прогнозира, че на някои места ще падне количество дъжд, превишаващо 100 л/кв.м.

Румъния

Лошото време не подмина и Румъния, където в планините продължава да вали сняг, а в южната и източната част на страната е обявен червен и оранжев код за дъжд и вятър, чиито пориви може да достигнат 90 километра в час, съобщи телевизия Диджи 24.

Снежна покривка от половин метър се е натрупала в планините на височина над 1500 метра, а Трансалпина – един от най-високите пътища в Румъния, остава затворен.

Според Националната метеорологична служба времето ще остане студено и през уикенда, като затопляне се очаква чак към средата на следващата седмица.

Червен код за дъжд и вятър е обявен в южните окръзи Долж и Олт, а оранжев код е в сила за югоизточната част на страната, където се очакват съществени количества валежи и засилване на вятъра.

За планинските зони метеоролозите прогнозират периодични снеговалежи с натрупване на съществена покривка, както и снежни бури.

Вчера Националният институт по хидрология обяви червен код за опасност от наводнения за реките в пет окръга: Мехединц, Долж, Вълча, Олт и Телеорман.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!