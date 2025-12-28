Сняг на отделни места в неделя

снимка: Булфото

През нощта срещу неделя в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Повече облаци ще има над Централна Северна и Източна България. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3° и плюс 3°, като в районите със силен северозападен вятър температурите ще останат малко по-високи – до 4–5°C.

В неделя времето ще бъде с променлива облачност. Валежи от сняг се очакват главно в Централна Стара планина и в Лудогорието, докато в западните райони облачността ще бъде по-често разкъсана. Северозападният вятър ще бъде силен, а на места и бурен, като с него ще нахлува студен въздух. На изолирани места в Дунавската равнина, както и в районите на Пловдив и Пазарджик, поривите на вятъра могат да достигнат до около 100 км/ч, което създава предпоставки за усложнена обстановка.

Максималните температури ще бъдат в широки граници. В Северна България те ще достигат около 3–4°C, докато в югоизточните райони ще бъдат малко по-високи – до 5–6°C, допълва meteobalkans.com.

Времето в София

През нощта срещу неделя в столицата ще бъде предимно ясно. През деня облачността ще е разкъсана. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и минус 2°C, а максималните ще останат почти без дневен ход и ще се движат около 1–3°C.

Времето в планините

В планинските райони ще преобладава значителна облачност. Валежи се очакват главно в Централна Стара планина и Лудогорието, като по високите части и по старопланинските проходи валежите ще бъдат от сняг и ще има условия за снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух, а температурите през деня ще се понижават. На височина около 1200 метра температурите ще бъдат около минус 7°C, а на 2000 метра – около минус 10°C.

Времето по Черноморието

През нощта срещу неделя облачността временно ще се разкъса и на места ще се изясни. Следобед от север отново ще започне увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 5°C. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни на Балканския полуостров времето постепенно ще се подобрява, но ще настъпи осезаемо застудяване.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!