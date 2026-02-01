Сняг на парцали на много места в страната

Кадър Фб

Обилен сняг се сипе на много места в страната.

Днес следобяд валежите ще обхващат почти цялата страна. В югозападните райони ще вали дъжд, а в останалата част от страната дъждът ще преминава в сняг. Ще се образува снежна покривка. Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър. Ще има снежни виелици и навявания. Ще продължи да нахлува студен въздух. Дневните температурите ще се понижават и към 14 часа ще са между минус 3° и 2°, в София - около 1°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието. Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

