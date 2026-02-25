Сняг на парцали трупа край Шумен, градушка удари Ахтопол

Кадър Метео Балканс

Слаба гръмотевична буря се образува над крайните североизточни райони на страната. Валежите в Лудогорието преминават в сняг.

Сняг на парцали вали в района на Шуменското плато.

Снежна покривка има и по пътя Варна Добрич.

Не бива да се предприемат пътувания в момента в този район.

Градушка пък е паднала в Ахтопол.

