Сняг на парцали трупа край Шумен, градушка удари Ахтопол

25.02.2026 / 23:27 0

Кадър Метео Балканс

Слаба гръмотевична буря се образува над крайните североизточни райони на страната. Валежите в Лудогорието преминават в сняг.

Сняг на парцали вали в района на Шуменското плато.

Снежна покривка има и по пътя Варна Добрич.

Не бива да се предприемат пътувания в момента в този район.

Градушка пък е паднала в Ахтопол.

