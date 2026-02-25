Сняг на парцали трупа край Шумен, градушка удари Ахтопол
25.02.2026 / 23:27 0
Кадър Метео Балканс
Слаба гръмотевична буря се образува над крайните североизточни райони на страната. Валежите в Лудогорието преминават в сняг.
Сняг на парцали вали в района на Шуменското плато.
Снежна покривка има и по пътя Варна Добрич.
Не бива да се предприемат пътувания в момента в този район.
Градушка пък е паднала в Ахтопол.
