Сняг на парцали заваля тази нощ в Шумен

След слънчевият ден в срядя, в края на деня температурите паднаха чувствително, появиха се и облаци.

Във Варна в часовете след 19:00 заваля дъжд, а в Шумен - сняг.

През нощта от североизток облачността ще продължи да се увеличава и с умерен север-североизточен вятър ще нахлува студен въздух. В Източна България ще има валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици, които с понижението на температурите ще се примесват със сняг.

