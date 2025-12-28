Сняг прехвърча във Варна

снимка: "Петел"

Сняг прехвърча в момента във Варна.

Според прогнозата днес ще преобладава облачно време над Северна и Източна България.Ще духа умерен, а в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва.Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3° и плюс 3°, като в районите със силен северозападен вятър температурите ще останат малко по-високи – до 4–5°C.

Валежи от сняг се очакват главно в Централна Стара планина и в Лудогорието, докато в западните райони облачността ще бъде по-често разкъсана, допълват от meteobalkans.com.

Времето по Черноморието

През нощта срещу неделя облачността временно ще се разкъса и на места ще се изясни. Следобед от север отново ще започне увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 5°C. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

