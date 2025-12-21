Сняг през новата седмица

снимка: Булфото

През повечето дни от новата седмица ще бъде облачно. Ще има и валежи от дъжд, повече по количество и на повече места в сряда, а през останалите дни ще са изолирани и съвсем слаби.

Вятърът ще е слаб, в понеделник от североизток, във вторник и сряда ще се ориентира от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 5° и 10°, предава Фокус.



В сряда късно през деня и през нощта срещу четвъртък, с ориентиране и усилване на вятъра от север ще започне да нахлува студен въздух. В четвъртък и петък температурите ще се понижат значително, ще са с малък денонощен ход, в петък предимно между минус 3° и 2°. Ще има валежи от дъжд, който в четвъртък в североизточните райони, Предбалкана и високите полета в Западна България, а в петък и в района на Странджа ще премине в сняг.



Засега изгледите са в четвъртък валежите да са слаби и на отделни места и не се очаква да се образува снежна покривка. В петък се повишава вероятността за по-значителни валежи на места в Източна България.



В събота ще се задържи облачно, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е до умерен от североизток. Дневните температури ще се повишат слабо.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!