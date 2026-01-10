Сняг трупа на пътя на Превала
Снимка Пиксабей
Лошото време затруднява шофьорите.
Сняг вали по високите части в Родопите – проходите Превала и Пампорово, каза за БТА дежурният в Областно пътно управление в Смолян.
В ниските части вали дъжд и пътищата са мокри и заснежени.
От пътното управление посочиха още, че температурата на Пампорово е около 1 градуса, а на Превала – нула градуса.
Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
