Сняг трупа на пътя на Превала

Снимка Пиксабей

Лошото време затруднява шофьорите.

Сняг вали по високите части в Родопите – проходите Превала и Пампорово, каза за БТА дежурният в Областно пътно управление в Смолян.

В ниските части вали дъжд и пътищата са мокри и заснежени.

От пътното управление посочиха още, че температурата на Пампорово е около 1 градуса, а на Превала – нула градуса.

Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

