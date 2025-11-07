Сняг в планините в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък времето ще е предимно облачно и дъждовно, а над крайните северозападни райони се очакват и валежи от дъжд. Слаби валежи от дъжд се очаква в Дунавската равнина и по Черноморието. Минималните температури ще бъдат между 5°С и 9°С. Ще духа слаб североизточен вятър.

През деня в петък над почти цялата страна ще превалява дъжд. По-значителни по количества ще са явленията над Северозападна България и по Черноморието, като на места не е изключено дори да прегърми. Почти без валежи ще бъде над Югозападна България, допълва meteobalkans.com.

Ще духа слаб източен вятър в Дунавската равнина, а по-късно през деня и над останалата част от страната вятърът ще се ориентира от североизток, а с него ще започне да нахлува студен въздух.

Температурите у нас ще са между 8-12°С.

Времето в София

През нощта срещу петък от изток облачността ще се увеличи и до сутринта ще превалява и слаб дъжд. Минималните температури ще са между 8-10°С. През деня в петък, от изток отново ще започнат валежи от дъжд. През деня максималните температури ще бъдат около 10-12°С. Ще духа слаб източен вятър.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу петък ще е предимно облачно и мъгливо. Очакват се и валежи от сняг, под 1500 м - от дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток - югоизток и ще се усили най-късно над западните райони. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°С, на 2000 метра – около 0°С.

Времето по Черноморието

През нощта срещу петък времето ще е предимно облачно и дъждовно. През деня в петък с временни прекъсвания ще превалява слаб до умерен дъжд. Максималните температури ще са 12°-16°С. Температурата на морската вода е около 15-16°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на висок циклон, разположен над централните части от полуострова. На много места над Централните Балкани, а по-късно през деня и над западните райони от полуострова ще превали и температурите ще се понижат.

