Сняг в почти цяла България в неделя, минус 4 градуса във Варна

Кадър НИМХ

Силни ветрове ще предизвикват навявания в Източна България

Синоптичната обстановка в България ще остане силно усложнена през следващото денонощие, 11 януари 2026 година. Снеговалежите ще продължат, като най-интензивни ще бъдат в Северна България и планинските масиви, съобщи дежурният синоптик Мартин Славчев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).В Източна България и по планинските проходи ще се създадат условия за опасни виелици и навявания заради умерения до силен североизточен вятър. Валежи от дъжд ще се наблюдават единствено в крайните югоизточни райони на страната.

Ледени температури и липса на дневен ход

Застудяването ще се задържи, като температурите почти няма да се променят през деня. Минималните стойности ще паднат до минус 6 градуса, а максималните ще се движат в интервала между минус 5 и 0 градуса. В София термометрите ще отчитат около минус 4 градуса през целия ден.

Атмосферното налягане ще се повиши значително, достигайки средните нива за месец януари.

Опасни условия в планините и по морето

В планинските райони времето ще бъде облачно и ветровито с обилни снеговалежи. Особено големи количества сняг ще се натрупат по северните склонове, където силният северозападен вятър ще образува преспи. Привечер от северозапад валежите ще започнат да спират. Максималните температури на 1200 метра височина ще бъдат около минус 5 градуса, а на 2000 метра – до минус 10 градуса.

По Черноморието ще духа силен вятър от север-североизток, който по-късно ще се ориентира от северозапад. На север ще вали сняг, докато по южното крайбрежие валежите ще бъдат от дъжд. Температурата на морската вода ще бъде между 9 и 11 градуса, а вълнението на морето ще достигне до 4 бала.

