Сняг вали на прохода "Петрохан"

снимка: АПИ

Сняг вали на проход „Петрохан“. Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия. Това сочи информацията на Ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура“ за състоянието на републиканските пътища към 6:30 ч. днес.

Намалена видимост поради мъгла има в района на проход „Беклемето“, Оряхово, Крушовица, Малко Търново, Босна, Котел, Твърдица, Плевен, Търговище, Добрич, Разград, Сливен, Шумен, Пазарджик, Велико Търново, Бургас, Вършец, Берковица, Монтана, Боровец, Тополовград и Ивайловград.

Температурите са в интервала от -3°С до +7°С.

Времето над страната е предимно облачно.

Слаб вятър духа в почти цялата страна.

Слаб дъжд вали в областите Благоевград, Монтана, Кюстендил, Перник, София и Пазарджик.

