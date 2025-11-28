Сняг вали в Пампорово

кадър: Meteo Balkans

От Meteo Balkans съобщиха за силен сняг в Пампорово.



През следващите 12 часа са възможни снежни бури или значителен снеговалеж с интензивност 5-15см за час.



От НИМХ съобщиха по-рано, че за утре е обявен червен код за три области на страната - Благоевград, Смолян и Кърджали. Там ще има валежи от дъжд с нови количества: 40-60 mm, в отделни райони и над 80 mm.

За останалата част на България са в сила оранжев и жълт код, единствено за източните райони няма предупреждения.

