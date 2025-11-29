Сняг вали в област Смолян

кадър: Петел

Сняг вали по високите части на област Смолян – проходите Рожен, Превала и Пампорово, каза дежурният в Областното пътно управление. В ниските части вали дъжд.

Към момента няма въведени ограничения, допълни дежурният в пътното управление. На места има заснежени участъци по пътните платна, като те се почистват от пътноподдържащата фирма, предаде БТА.

