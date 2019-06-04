Сняг валя в Австралия

Сняг заваля в Източна Австралия, като необичайно студеното време достигна на север до щата Куинсланд. Климатът там е субтропичен, предаде Би Би Си, цитиран от новини.бг.

Метеорологичното бюро определи снеговалежа като „рядка“ гледка и подчерта, че щатът не е бил свидетел на значителен сняг от 2015 г.

Предупреждения за студеното време са издадени за 1000-километрова крайбрежна зона, която включва Сидни. Жителите са призовани да стоят у дома заради обилния сняг и силния вятър. Метеоролозите отбелязват, че снеговалежът в Куинсланд е предизвикан от студен въздух от юг и е крайно необичаен за субтропичния до тропичен климат в щата.

Припомняме, че допреди няколко месеца Австралия отчете най-горещото лято в историята си, което бе придружено от екстремни суши, наводнения и горски пожари.

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