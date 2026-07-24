Сняг заваля на Мусала на 24 юли

Кадър Нова тв, архив

Сняг заваля на връх Мусала днес, 24 юли, като най-високият връх в България отново побеля въпреки разгара на лятото. Валежът е резултат от значителното застудяване във високите части на Рила, където температурите се понижиха достатъчно, за да преминат валежите от дъжд в сняг, предаде Метео Балканс.

Подобни явления не са необичайни за най-високите планински върхове у нас, но винаги предизвикват интерес, тъй като създават истинска зимна атмосфера насред летния сезон.

Снеговалежът на 24 юли е поредното доказателство колко динамично може да бъде времето в българските планини. Посетителите на високите части на Рила трябва да бъдат подготвени за рязка промяна на метеорологичните условия, ниски температури, силен вятър и ограничена видимост.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!