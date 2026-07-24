Сняг заваля на Мусала на 24 юли
Кадър Нова тв, архив
Сняг заваля на връх Мусала днес, 24 юли, като най-високият връх в България отново побеля въпреки разгара на лятото. Валежът е резултат от значителното застудяване във високите части на Рила, където температурите се понижиха достатъчно, за да преминат валежите от дъжд в сняг, предаде Метео Балканс.
Подобни явления не са необичайни за най-високите планински върхове у нас, но винаги предизвикват интерес, тъй като създават истинска зимна атмосфера насред летния сезон.
Снеговалежът на 24 юли е поредното доказателство колко динамично може да бъде времето в българските планини. Посетителите на високите части на Рила трябва да бъдат подготвени за рязка промяна на метеорологичните условия, ниски температури, силен вятър и ограничена видимост.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!