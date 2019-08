Сняг заваля в Австралия. Вижте разтърсващо видео, което изуми света

Видео: Туитър

В югоизточните райони на Австралия падна сняг, което е рядко метеорологично явление за този регион.

В истински хит в социалните мрежи бързо се превърна видео, показващо как кенгурута подскачат по заснежено пасище в Нов Южен Уелс, пише Блиц.

Авторът на видеото Стивън Гренфел е направил кадрите, пътувайки с кола по време на снеговалежа. „Такова нещо няма да видиш всеки ден в Австралия. Кенгуру в снега“, отбелязва той.



Обикновено зимата в Югоизточна Австралия прилича на зимата в средиземноморските курорти на Франция или Испания. През деня температурата е между 15 и 23 градуса по Целзий, има малко валежи и температурата на морската вода е около 18 градуса.



Тази година обаче сезонът е изненадващо студен за страната-континент през последните години.

Not something you see every day in Australia. Kangaroos in the snow.#Wildoz #Kangaroos #Snow pic.twitter.com/ospCngUa98