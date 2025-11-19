Сняг заваля в Германия

кадър: Нова тв

Властите предупредиха водачите да бъдат особено внимателни заради опасност от падащи дървета и очаквано заледяване по пътищата.

Снеговалежът е придружен със силен вятър, чиито пориви на места достигат до 115 километра в час.

Очаква се през следващото денонощие температурите да паднат до 0 градуса по Целзий в Северна Германия, допълваНова тв. В южната част на страната обаче термометрите ще показват 14 градуса.

