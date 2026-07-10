Сняг заваля в Румъния

Пиксабей

Любители на зимни спортове караха сноуборд

Изненадваща метеорологична аномалия донесе истинска зима в разгара на лятото в съседна Румъния, съобщават от БТА. След поредица от изключително горещи дни в началото на юли, в планината Бучедж неочаквано натрупа снежна покривка, а живакът в термометрите падна до едва един градус над нулата. Необичайното явление изненада жителите и туристите в планинските райони, превръщайки летния пейзаж в зимен за броени часове.

Рязкото застудяване и новият сняг бързо активизираха ентусиастите и любителите на зимните спортове. Те веднага извадиха зимната си екипировка и се отдадоха на каране на сноуборд по планинските склонове на Бучедж. Румънският вестник „Гъндул“ разказва в свой материал за неочаквания ентусиазъм на спортистите, които успяха да се възползват от зимните условия насред летния сезон.

В други части на страната обаче нестабилното време причини сериозни материални щети и проблеми. Мощна буря нанесе тежки поражения в окръг Прахова, като сериозно засегнат е град Синая – планински курорт, който е изключително популярен за почивка и сред много български туристи. Силните пориви на вятъра отнесоха покриви на къщи, а десетки улици останаха осеяни с клони от прекършени дървета. В населените места Брагадиру и Калиманещ ситуацията се усложни допълнително от паднали силни градушки

Редактор "Екип на Петел",

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