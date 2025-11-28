Собствена вила при 7% годишно: КУБ Корпорация откри кредитиране в рамките на варненския Forest Club
Международната корпорация КУБ официално съобщи за старта на кредитна програма за инвеститорите, закупуващи апартаменти и вили в проектите Forest Club House и Forest Residence.
На купувачите се предлагат условия с първоначална вноска от 30%, годишна лихва 7% и срок на кредитиране до пет години. Програмата ще бъде валидна до 31 декември 2025 г., посочва се на сайта на компанията.
Офертата може да представлява интерес за инвеститори, които разглеждат имотите от Forest Club в район Ален мак като възможност за доходоносни вложения в търговски недвижими имоти на крайбрежието, както и за хора, търсещи уединено жилище с достъп до градската инфраструктура. Към момента и в двата проекта остават по 7 свободни апартамента и вили.
„Forest Club вече се превърна в един от най-привлекателните проекти за тези, които търсят съчетание между спокойна природна атмосфера и съвременен комфорт. Новата кредитна програма е насочена към това да направи премиум живота на Черноморското крайбрежие по-достъпен и да помогне той да не бъде отлаган“, подчерта главният изпълнителен директор на КУБ Корпорация Андрей Никоненок.
Forest Club House представлява колекция от малки жилищни сгради с ограничен брой апартаменти и собствени тераси, а Forest Residence – комплекс от индивидуални едно- и двуетажни вили в близост до плажовете Кабакум и Златни пясъци. И двата проекта са част от единна жилищна среда в непосредствена близост до защитени горски територии и предлагат достъп до СПА, басейн, спортни и детски площадки, велоалеи и зони за отдих.
*публикация
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта