Собствена вила при 7% годишно: КУБ Корпорация откри кредитиране в рамките на варненския Forest Club

Международната корпорация КУБ официално съобщи за старта на кредитна програма за инвеститорите, закупуващи апартаменти и вили в проектите Forest Club House и Forest Residence.

На купувачите се предлагат условия с първоначална вноска от 30%, годишна лихва 7% и срок на кредитиране до пет години. Програмата ще бъде валидна до 31 декември 2025 г., посочва се на сайта на компанията .

Офертата може да представлява интерес за инвеститори, които разглеждат имотите от Forest Club в район Ален мак като възможност за доходоносни вложения в търговски недвижими имоти на крайбрежието, както и за хора, търсещи уединено жилище с достъп до градската инфраструктура. Към момента и в двата проекта остават по 7 свободни апартамента и вили.

„Forest Club вече се превърна в един от най-привлекателните проекти за тези, които търсят съчетание между спокойна природна атмосфера и съвременен комфорт. Новата кредитна програма е насочена към това да направи премиум живота на Черноморското крайбрежие по-достъпен и да помогне той да не бъде отлаган“, подчерта главният изпълнителен директор на КУБ Корпорация Андрей Никоненок.

Forest Club House представлява колекция от малки жилищни сгради с ограничен брой апартаменти и собствени тераси, а Forest Residence – комплекс от индивидуални едно- и двуетажни вили в близост до плажовете Кабакум и Златни пясъци. И двата проекта са част от единна жилищна среда в непосредствена близост до защитени горски територии и предлагат достъп до СПА, басейн, спортни и детски площадки, велоалеи и зони за отдих.

