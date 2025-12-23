Собственичка на магазин: Хората в село виждат по-ниската цена в евро, объркват се и си мислят, че ги лъжа

кадър: Нова тв

Хората в малките населени места в България се притесняват от въвеждането на еврото, пише Росен Босев в репортаж за АФП.

В магазина за хранителни стоки на Биляна Николова в Чупрене, село в северозападна България, цените вече са посочени в левове и евро за стотици хранителни продукти и други артикули. Въпреки това, 53-годишната собственичка на магазина казва, че се притеснява, че през януари, когато еврото бъде въведено в балканската страна, "ще настъпи хаос“.

Николова казва, че дори е обмисляла да затвори за няколко седмици, "докато нещата се оправят“, тъй като вече е имала спорове с клиентите.

"Хората виждат по-ниската цена в евро, объркват се и си мислят, че ги лъжа“, каза Николова, която управлява магазина повече от 20 години.

Чупрене, сгушено в подножието на Стара планина, близо до сръбската граница, е дом на 400 души. Но в малките села в цяла България има големи опасения, че еврото ще означава по-високи цени.

Политическата несигурност в страната не е от полза. Последното краткотрайно правителство подаде оставка по-рано този месец.

Въпреки това, България ще стане 21-вият член на единната валутна зона на 1 януари, близо 19 години след като страната с 6,4 милиона души население се присъедини към Европейския съюз.

Страхът от приемането на еврото идва въпреки значителния икономически напредък, който страната е постигнала. През последните 10 години БВП на България се е увеличил от около една трета от средния за еврозоната до близо две трети днес. Но България остава страната от ЕС с най-висок дял на хора, изложени на риск от бедност или социално изключване, според "Евростат".

"Това са основните опасения, с които се сблъскваме в малките общини: страхът от обедняване, защото хората имат много малко резерви“, казва Боряна Димитрова от института за социологически проучвания "Алфа Рисърч“.

"В селата три фактора се натрупват: по-възрастно население, по-ниски нива на образование и финансова грамотност и плащания, извършвани предимно в брой“, казва Димитрова, която от година изучава нагласите към еврото.

Инфлацията на цените на храните допълнително засили опасенията сред българите.

"Трябва да признаем, че покачването на цените не е било незначително“, каза социологът пред AFP, предаде БНР.

Цените на хранителните продукти през ноември са се повишили с пет процента на годишна база, според Националния статистически институт, повече от два пъти повече от средното за еврозоната.

В друг магазин за хранителни стоки в Чупрене, собственичката, която се представи само като Камелия, каза, че се е борила да задържи магазина отворен, който тя и съпругът ѝ са поели преди година.

"Някои казват, че нещата ще се подобрят, други, че ще се влошат“ с еврото, каза собственичката на магазина, на около 30 години, пред AFP.

Селото се намира в най-засегнатия от безработица регион на страната. Около 18,7% са безработни в сравнение със средното ниво от 4,2% през 2024 г., според Националния статистически институт.

Пенсионирана учителка на около 80 години, която се отби в магазина за кафе, не изрази никаква несигурност относно въздействието на преминаването към еврото.

"Знам, че ще обеднеем“, каза жената, която се представи само с фамилията си - Богдановска.

През месец януари левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно. Но собствениците на магазини ще трябва да връщат ресто в евро. Фирмите могат да купуват стартови комплекти с монети и според управителя на Българската народна банка Димитър Радев търсенето е голямо.

"На някои места, особено в пощенската система и в по-малките градове, се създаде усещане за недостатъчност, въпреки че нямаше реален недостиг“, каза той по-рано този месец.

"Този ​​епизод показва, че трябва да поддържаме тясна координация и да сме готови да реагираме бързо“, добави той.

