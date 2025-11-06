Собственичка на ресторант: Пълна разкатавка

Кадър Фб

Заведение харчи по 150 лева на месец за актуализации на касовата система

Българските търговци застават пред нова вълна от допълнителни разходи, свързани с касовите системи. След като наскоро се наложи да адаптират техниката си заради показването на цени в левове и евро, сега ги очаква нова промяна - задължително въвеждане на одобрен от Националната агенция за приходите софтуер за управление на продажбите.

Промяната е заложена в проектобюджета за 2026 година и ако бъде приета, ще засегне около 28 000 търговски обекта в цялата страна. При неспазване на изискването са предвидени санкции от 1000 до 3000 лева за физически лица и от 5000 до 10 000 лева за юридически лица.

Десислава Стоянова, собственичка на ресторант в Казанлък, споделя какво струва на практика обновяването на софтуера. Заведението ѝ отскоро работи с актуализирана система заради двойното ценообразуване в левове и евро.

"Голяма разкатавка. Въвеждане на рецепти, стоки, грамове, постоянни актуализации. Непрекъснато занимаваме фирмата, която обслужва софтуера, да идва да обучава персонала", разказва бизнесдамата.

По думите ѝ обновяването излиза значително по-скъпо от първоначално очакваното. "Ъпдейтват се постоянно - 120, 130, 150 лева. И самите софтуери никак не са лесни - нито за работа, нито за обслужване", допълва тя.

Скок в цените на услугите

Ако новото изискване влезе в сила, всички търговци с касови системи ще трябва да надградят оборудването си отново - и то само в рамките на няколко седмици до края на годината. Това означава огромно натоварване и за фирмите, които разработват софтуер. Част от тях вече са въвели системите за управление на продажбите в тестова среда.

"Маркираме. Разликата е видима за оператора и за клиента. На фискалната бележка се изписва УНП - уникалният код на транзакцията. НАП ще проследяват последователността на тези номера, за да няма злоупотреби", обяснява Радостина Пешева от Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер.

Тя предупреждава, че внедряването неизбежно ще доведе до поскъпване на услугите. "Ще трябва да вдигнем разходите. Това е огромен труд и носим отговорност. Цената вероятно ще се увеличи с над 20-30 процента", посочва експертката.

Позицията на НАП

От Националната агенция за приходите уточняват, че промяната ще засегне около 28 000 търговски обекта в страната. При неспазване на новите изисквания са предвидени сериозни санкции.

"Целта е изсветляване и намаляване на дела на сивата икономика. СУПТО не позволява приключване на операция без тя да бъде фискализирана", обяснява зам.-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.

Според официалните мотиви на Министерството на финансите въвеждането на изискването ще увеличи бюджетните приходи с около 320 милиона евро годишно.

Критики от бранша

Предложението предизвика остри реакции сред бизнес организациите. Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия заяви в ефир на БНТ, че технически е абсолютно невъзможно промяната да се случи в рамките на два месеца.

"Целта е чудесна. То и в момента всички касови апарати са свързани с НАП. Тук въобще не става въпрос за криене на обороти. НАП твърди, че голяма част от по-малките търговци в определени моменти ще манипулират тези устройства така, че да не подават навреме или в пълнота данни към приходна агенция. В това няма нищо лошо, но то трябва да се направи технически грамотно. Да се предвиди съответното време", коментира Вълканов.

Подобен опит за въвеждане на задължителни системи за управление на продажбите беше направен през 2019 година, но тогава процесът се провали след силно недоволство от бизнеса и решение на Върховния административен съд. Режимът остана доброволен.

Сега обаче, ако проектобюджетът бъде приет в настоящия му вид, търговците ще разполагат само с няколко седмици до края на годината, за да внедрят новия софтуер.

