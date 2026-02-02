Собственичката на студиото в Бургас: Продължаваме да работим

Кадър Фб

Собственичката на лазерно-естетичния център „Тифани“ Златина Симеонова направи официално обръщение към своите клиенти, че продължават да работят с нормално работно време и че благодари на всички за „оказаната огромна и морална подкрепа“, предаде Флагман.

Във видео обръщението, което е качено на страницата на козметичното студио във фейсбук тя казва, че са фалшиви новините в жълтите медии – „Тифани“ не е затворен и не разпродава оборудването си.

