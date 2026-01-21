Собственичката на ударения до хотел "Одесос" във Варна автомобил: Само късметът ме спаси да не съм там

Снимки: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", П. Петрова

Днес голяма отломка падна върху колата ми. Само късметът ме спаси да не съм там. Това написа във фейсбук собственичката на автомобила, върху който падна парче от корниза на емблематичния варненски хотел "Одесос".

"Докога ще живеем в държава, в която се чака трагедия, за да се задейства някой? Разпадаща се инфраструктура, пълно безхаберие и нулева отговорност от страна на институциите", пише още жената.

Веднага е подала сигнал към спешния номер 112. "Полицията не намери за необходимо да дойде и да обезопаси "СИНЯТА ЗОНА", която съм заплатила, която след мен ще заплати някой друг", обяснява варненката.

"Това не е „инцидент“, това е предвидима последица от бездействие. Подобни инциденти не могат да бъдат квалифицирани като „случайни“, тъй като са резултат от системно бездействие", заявява тя в публикацията си в групата "Виждам те КАТ - Варна".

