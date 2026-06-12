Собственик на автомивка в Русе e допуснал изтичането на отпадъчни води в река Дунав

Снимка: РИОСВ-Русе

Автомивка за товарни автомобили, извършваща дейност на територията на Дунавска индустриална зона „Тегра“, е допуснала изтичането на отпадъчни води в дъждовен колектор № 2, заустващ в река Дунав. Това са заключенията от извършената извънредна, съвместна контролна проверка на експерти на РИОСВ – Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен.

Сигналът за изтичане на „бели води“ от колектор на ДИЗ „Тегра“ е постъпил на 10 юни, в късните вечерни часове, съобщават от РИОСВ – Русе. Извършена е незабавна проверка на територията на площадката, като е установено изтичане на слаб поток води, без налична миризма. Към момента на проверката производствените инсталации на площадката не са функционирали.

Извънредният контрол продължи и вчера, до късните следобедни часове. Експертите са установили, че автомивката извършва освен външно и вътрешно измиване на автоцистерни. Отпадъчните води от дейността преминават само през каломаслоуловител, като се заустват в шахта на площадковата канализация. Вътрешното измиване на автоцистерни не е допустимо, тъй като наличното пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, не е достатъчно за пречистване на формираните отпадъчни води.

На оператора на автомивката е дадено предписание незабавно да преустанови вътрешното измиване на специализираните автомобили. Проверките за установяване на наличие на всички изискуеми документи по Закона за водите, Закона за управление на отпадъците продължават. След приключването им ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки. Към настоящия момент от същия колектор по време на вчерашната проверка се е наблюдавал слаб поток видимо чисти води, без наличие на миризма.

Директорът на екоинспекцията е издал заповед да се извърши цялостна, комплексна проверка по документи и на място, включително и по отношение на проведени процедури по Закона за опазване на околната среда, на втори дъждовен колектор на територията на Дунавска индустриална зона „Тегра“. Целта на инвентаризацията е установяването наличието на нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в река Дунав от екип, в който са включени експерти от всички направления на РИОСВ – Русе.

Редактор "Екип на Петел",

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