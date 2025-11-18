Собственик на автосервиз: Бюджетът е катастрофален и за служителите, и за мен. Разбира се, че ще вдигнем цените

Кадър БТВ

Данъците се вдигат толкова рязко за първи път от 1996 година, когато последва Виденовата зима.

Търговци отсега заявяват, че ще вдигнат цените, за да компенсират загубите.

"Задължително ще вдигна цените", заявява собственик на автосервиз Иван Вартоломеев, който е магистър по счетоводство.

"Бюджетът е катастрофален. От гледна точка на служителите и бизнеса. И в моя джоб, и в джоба на служителите ще се бръкне.", посочва той пред БТВ

Той смята да покрие от своя джоб вдигането с 2 % на осигуровките, но това ще стане с вдигане на цените.

Примерът му ще последват всички бизнеси.

„Безкрайно неясно е кога в крайна сметка ще се изчерпи ефектът от увеличаването на осигурителната вноска при липса на каквито и да било промени в останалите параметри. Преди да се пристъпва към аргументирани анализи, заключения, продължения за промени, за нас такава корекция, каквато е увеличението с 2% на размера на осигурителните вноски за пенсии, просто на този етап са неприемливи”, каза председателят на Асоциацията на организациите на българските работодатели Румен Радев.

