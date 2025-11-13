Собственик на бензиностанция: През декември цените на горивата ще скочат значително

Кадър БНТ

Към момента няма презапасяване с горива при нас. На места четох в пресата, че има такова обаче. Хората не могат да се ориентират. Това заяви пред БНТ Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция в Русе.

„Много са неизвестните. Лично аз смятам, че през следващия месец или месец и половина ще има значително повишение на цените“, на мнение е той.

По думите му засега няма затруднения с доставките на горива. Не смята, че ще има дълготрайна липса на гориво.

Той не очаква нищо от държавата и не разчита на нея: „Погазват се основни закони, Конституцията, основни правила на икономиката. Цялата ситуация е много странна и говори за някакви задкулисни действия.“

