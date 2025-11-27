Собственик на два ресторанта и мандра с 86 служители: Всеки месец плащам 120 хиляди лева данъци и осигуровки

Кадър Бг он ер

51-годишната Лютвие Велиева от Хасково работи като сервитьорка вече 17 години. Въпреки дългия си опит, тя получава минимална работна заплата, към която се добавят бакшишите от клиентите. Велиева има две пораснали деца, които учат в София, но вместо тя да ги подпомага финансово, те са тези, които помагат на майка си.



"По принцип с моите доходи не мога да им помагам. Те сами си учат и работят, сами се издържат. Лятото отиват на бригади в Америка, иначе не можем да оцелеем“, споделя Велиева пред Bulgaria On Air.



Заведението, в което тя работи, е собственост на предприемача Здравко Узунов. Той притежава два ресторанта и мандра, в които общо са заети 86 служители. Всеки месец Узунов внася близо 120 000 лева под формата на данъци и осигуровки. Въпреки това бизнесът му се намира под натиск.



"Трябва да вдигаме цените. Като ги вдигнем, ще ни падне оборотът, клиентите ще намалеят. Просто държавата трябва да помисли по друг начин. Администрацията е много“, казва той.



Според данни на Националния статистически институт средната заплата в област Хасково е 1794 лева – с около 800 лева по-ниска от средната за страната. Според местните жители това е една от основните причини регионът да се обезлюдява, тъй като все повече млади хора напускат в търсене на по-добро заплащане.



Проблемът далеч не е само регионален. По последни данни на "Евростат“ за 2024 година България е на първо място в Европейския съюз по дял на населението в риск от бедност. Историята на Лютвие Велиева и предизвикателствата пред бизнеса на Здравко Узунов са само малка част от цялостната картина, която показва задълбочаващото се социално и икономическо неравенство в страната.



Според последните данни на Евростат, най-висок риск от бедност е отчетен в Южния централен район.



На национално ниво България отново заема първо място в ЕС по дял на населението в риск от бедност – 21,7% през 2024 г.



Латвия и Литва са страните, които се нареждат след България. Най-нисък риск от бедност през 2024 г. имат гражданите на Чехия, Белгия и Дания.

