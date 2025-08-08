Собственик на магазин: Въпросът с двойните етикети се преекспонира

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Въпросът с двойните етикети, които показват цената на стоките в лева и в евро, се преекспонира, това каза по Нова телевизия собственикът на магазин за хранителни стоки Камен Аврамов.

„Вече сме 21-ви век, живеем в дигитална среда, даже бабите си получават пенсиите по електронен път. Хората използват карти, даже децата. Всеки може да се ориентира”, коментира той в първия ден, в който двойните етикети стават задължителни.

Търговецът призна, че 80% от стоките му са с двойната цена по изискванията, но до дни магазинът ще е напълно изряден. Смяната на етикетите, както и на софтуера на касовия апарат, която ще извърши в този ден, струва общо 400 лева, допълни той.

