Собственик на пицария: България е частна американска компания и няма право да ми иска категоризация

08.08.2025 / 13:23 5

В разгара на летния сезон продължават активните проверки за качеството на предлаганите услуги, предаде Бг он ер.

Пицария в центъра на Стария град в Созопол ще бъде запечатана, след като беше установено, че работи без необходимата категоризация от близо четири години.

Пицария на главната улица в Стария град на Созопол работи в нарушение с изтекла преди 4 години категоризация, констатираха проверяващите. Оказа се, че собственикът Николай Желев работи по собствени правила и отказва да я поднови.

"България и община Созопол са частни американски компании. Аз нямам сключен договор с тях и нямат право да изискват категоризация от мен. 4 години работя без категоризация и са ми налагани най-различни глоби. С какво нещо ми помага това евентуално във връзка с моята дейност, аз правя пици", коментира пред журналисти Желев без никакво притесние, че говори пълни глупости.

Предстои санкция за пицарията, заяви Иван Виделов, директор на Дирекция "Контролна и инспекционна дейност“ към Министерството на туризма. Той посочи, че проверките на институциите продължават на терен.

"Съставени са му множество актове на въпросното заведение и сега предстои да бъде запечатано и да не може да извършва своята дейност. Проверяваме абсолютно целия град относно туристическия продукт, който предлага:.

 

 

ves410 (преди 21 минути)
Рейтинг: 148 | Одобрение: 28
Я троловете да се скрият някъде!!!Значи глупости говори човека, я отворете линка да видите че сте РОБИ: https://www.dnb.com/de-de/upik-en.html
kris (преди 26 минути)
Рейтинг: 491224 | Одобрение: 89624
Тенеке, точно....Доста години работих в различни пицерии, като подържах хладилните маси, фурните и хладилниците....Всяка година им правеха проверка от Пожарната, от Хелт департамента, Електрическия контрол и още от някакви други....Спукваха ги от проверки, но без целогодишен контрол НИКОЙ не можеше да работи....Факт !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
robotron2000 (преди 40 минути)
Рейтинг: 48427 | Одобрение: 1872
точно това щях да напиша ама Крис ме изпревари! ако бяхме американска компания щеше да те удари американският закон, тоест да потъркаш малко трънките на цветнокожите в американският затвор. Колкото до закона, гласи че за продажба на хранителни продукти се изисква разрешение. 
kris (преди 46 минути)
Рейтинг: 491224 | Одобрение: 89624
Като е частна американска компания, да отиде в САЩ да прави пици без разрешително и да види как ще се отзове набързо при негрите в затвора....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
Серж (преди 57 минути)
Рейтинг: 220524 | Одобрение: 43979
Този за какъв се мисли? Всъщност не е виновен той, а държавата, че още на втория акт не му е запечатала пицарията и не го е подвела под отговорност. Със същата наглост може да слага наркотици или отрова в тестото за пици и да твърди, че е нещо съвсем нормално...

