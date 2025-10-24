Собственик на заведение: Затварям на Нова година заради рестото в евро

Пиксабей

Заведенията се подготвят за новите правила при плащания от полунощ на 1 януари

През януари 2026 година българите ще могат да плащат в евро и левове в магазините, ресторантите и центровете за услуги. Търговците обаче трябва да връщат рестото само в евро, освен ако нямат достатъчно наличност. Правилата влизат в сила точно в полунощ на 1 януари, което създава притеснения при собствениците на заведения за новогодишната нощ.

Юлиана Голчева, собственик на едно от най-посещаваните заведения в Сандански, реши да не работи в новогодишната вечер заради опасенията, че сервитьорите няма да се справят с връщането на рестото в евро веднага след полунощ.

"Точно ще си дадем време за адаптация. Защото не мисля, че е добре вариантът веднага след 00:00 часа да влиза тази промяна. Това е новогодишна вечер и мисля, че ще доведе до голямо объркване наистина и много дискомфорт," заяви тя, цитирана от БНТ.

Ресторантьорите разчитат на картови плащания

Заведенията, които ще работят в новогодишната нощ, се надяват клиентите да използват повече безкасови разплащания.

"Мисля, че ще е най-удобно за всички, ако използваме повече картите, за да може да избегна и неудобството на касиерите да ми връщат в евро, ако им давам само левове," коментира Ванеса, цитирана от БНТ.

"При положение, че вече всичко се плаща с карта няма да е кой знае какво," допълни Юлия Попова, собственик на механа в Банско, също цитирана от БНТ.

Банкомати и ПОС терминали може да не работят

Има вероятност някои устройства за плащане и банкомати да не функционират през първия час на новата година поради техническата актуализация към еврото. Затова е препоръчително клиентите да се подготвят и с пари в кеш.

"Ще консумираме и ще платим в евро най-вероятно," каза Йордан, цитиран от БНТ.

"Аз си мисля, че ще е в лева, поне за 1 януари," сподели Ана, цитирана от БНТ.

"Ще се запасим предварително и готово. Това не се говори от вчера, така че е нормално да имаме представа," допълни друг гражданин, цитиран от БНТ.

Търговците получават евро още преди 1 януари

Бизнесът ще разполага с новите евробанкноти и монети още преди датата на въвеждане на еврото. Банките вече приемат заявки от търговците.

"Заявихме някакво количество пари, не знам как точно ще стане, но успокоението ни от банката е, че ще получим тази наличност пари около 5 дни преди 1-ви," каза Юлиана Голчева, цитирана от БНТ.

Изключение при липса на евро

Ако търговецът няма необходимата наличност в евро, може да върне рестото изцяло в левове. Тази практика обаче не се препоръчва, защото може да доведе до объркване сред клиентите.

