Собственикът на Еконт: Чертаят схеми за превземане на бизнеса

Кадър БТВ

В последните дни се въртят публикации, че куриерската фирма Еконт ще бъде принудена да продаде бизнеса си на друг играч.

Твърденията бяха разпространени и от лидера на Величие Ивелин Михайлов.

Собственикът на Еконт коментира слуховете:

"До клиентите и приятелите на Еконт

Тези дни се чуват слухове и гръмки заявки за преразпределение на пазари и създаване на нови монополи. Някои чертаят схеми как да превземат бизнеси чрез административен натиск и нареждания.

Гледаме на това с усмивка.

Тези хора не разбират едно основно правило на свободния пазар, с което ние живеем от 1993 година.

В техния свят успехът се гарантира с подпис на някой началник или с един голям уреден договор. В нашия свят успехът зависи от доверието на 4 милиона свободни граждани.

Еконт е изграден така, че да не зависи от държавни поръчки, от благоволението на властимащи или от корпоративни сделки на тъмно. Нашата стабилност се крепи на милиони индивидуални решения, които вие правите всеки ден – да изпратите пратка с нас, защото ви е удобно, сигурно и бързо.

По-лесно е да уплашиш един директор, отколкото да принудиш 4 милиона души да харесват насила услуга, която не струва.

Ние избрахме трудния път – да служим на вас, а не на схемите. Този път ни даде икономическа свобода, която никой не може да ни отнеме с декрет.

Затова, докато някои кроят планове как да смачкат конкуренцията, ние продължаваме да си вършим работата. Строим нови центрове, наемаме нови хора и подобряваме качеството.

Благодаря ви, че сте нашата защита и нашият смисъл. Вие сте пазарът. Вие решавате."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!