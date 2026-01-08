Собственикът на Еконт търси човек за работа: Заплащането е справедливо

Кадър ФБ

Собственикът на Еконт съобщи, че търси човек за работа.

Ето обявата му в социалната мрежа:

ОБЯВА: ЕКСПЕРТ "ГРАДСКА ЛОГИСТИКА" (С ПОГЛЕД КЪМ ЛИДЕРСКА РОЛЯ)

В Еконт вярваме, че истинските лидери не се назначават, а се изграждат. Търсим човек, който ще влезе като доказан професионалист в градската логистика, за да спечели доверието на екипа чрез знания и утре да поведе хората напред.

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА?

Градската логистика е жив организъм. В нея има ясни правила, но реалността често поднася изненади. Когато стандартът не може да покрие ситуацията, се появяват "изключенията".

Твоята задача не е просто да гасиш тези пожари един по един или да затваряш административни тикети.

Твоята роля е да анализираш защо те възникват и да променяш правилата така, че грешките да не се повтарят.

Търсим човек, който:

• Разбира дълбоката логика на транспортните потоци, а не само повърхността.

• Има смелостта да вземе решение в нестандартна ситуация, стъпвайки на опита си.

• Знае кога проблемът е в човека и кога – в грешно проектиран маршрут или процес.

ИНСТРУМЕНТИТЕ, С КОИТО ТРЯБВА ДА ДОЙДЕШ (HARD SKILLS)

Ние ще те научим на нашата философия и система, но не и на основите на занаята. Очакваме да пристигнеш с готов пакет знания:

• Опит в динамична среда: Минимум 1 година опит в управление на куриерски услуги, градски доставки (Last Mile) или управление на автопарк. Търсим човек на ритъма, не на статичния склад.

• Системно мислене: Работил си с ERP или логистични софтуери. Разбираш логиката на базите данни и потоците от информация.

• Аналитичен ум: Когато видиш цифра в ексел или на таблото, ти разбираш историята зад нея. Не се налага да ти обясняваме какво значи "ефективност на стопа".

ПЪТЯТ ПРЕД ТЕБ

Ние не търсим вечен изпълнител. Търсим следващия ни лидер.

Планът ни за теб е в две стъпки:

1. Днес (Експертът): Навлизаш в дълбочината на процесите. Стабилизираш системата, като решаваш най-тежките казуси. Доказваш, че си "Майстор" в занаята и думата ти тежи.

2. Утре (Лидерът): Използваш този авторитет, за да обучаваш другите. Не искаме от теб да бъдеш "полицай", който наказва, а ментор, който помага на хората да станат по-добри. Целта е да развиеш екип от самостоятелни "Орли".

КАКЪВ ЧОВЕК ТЪРСИМ?

• Мислещ. Не се криеш зад фразата "такава е процедурата", ако процедурата води до абсурд.

• Емпатичен. Разбираш, че зад всяка пратка и всеки казус стоят човешки съдби и усилия.

• Отговорен. Когато видиш проблем, го приемаш като лична задача, докато не бъде решен трайно.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предлагаме ти среда, в която експертизата ти ще бъде оценена, а не потискана. Логистиката е динамична, но ние ти обещаваме свободата да действаш и подкрепата да се превърнеш от силен експерт в силен ръководител. Ние инвестираме в хората, които показват характер.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Изпрати ни своята автобиография. Вместо стандартно мотивационно писмо, напиши ни няколко реда в свободен текст:

"Разкажи ни за конкретен логистичен проблем от твоята практика, който не е можел да се реши по стандартната процедура. Пое ли риска да нарушиш правилото, за да спасиш резултата, или намери друг път? Как това решение промени работата занапред?"

Локация Мястото на работа е без значение. Можеш да работиш от всеки град или държава. Важно е единствено качеството на работата ти, а не физическото ти местоположение.

Възнаграждение Заплащането се договаря лично. То е справедливо и обвързано конкретно с постигнатите от теб резултати.

Кандидатстване Ако припознаваш себе си в това описание, пиши ни на hr@econt.com

