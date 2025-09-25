Собственикът на "Галъп" за ПП-ДБ: На калпави и провалени политикани, все социологията им е виновна

Булфото

Собственикът на Галъп критикува остро една от партиите:

След като в края на м.юли в проучване на "Галъп интернешънъл болкан" първо се регистрира (и обяви!) пропадането на ПП-ДБ на четвърто място (което влуди някои от партийните им шефчета като Николайчо Денков да тиражират глупашки лъжи и клевети срещу авторитетния социологически екип), днес и друга агенция - "Тренд" - потвърждава четвъртото място на ПП-ДБ. Ако се "радикализират" още малко, току-виж паднали и до едноцифрен резултат. И сигурно пак социолозите ще са им виновни. На калпави и провалени политикани, все социологията им е виновна.

А аз си седя край реката...

