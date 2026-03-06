Собственикът на Интер Маями: Плащам на Меси между 60 и 70 милиона евро годишно

кадър: Спортал

Собственикът на Интер Маями Хорхе Мас обяви необходимостта от спонсорски договори за отбора и разкри каква заплата получава звездата Лионел Меси.

„Причината, поради която имам нужда от спонсори, и то от световна класа, е, че играчите струват скъпо. Плащам на Меси между 60 и 70 милиона евро годишно, ако се съберат всички бонуси. Но той си заслужава всяка стотинка“, цитира думите на Мас "А Бола".

Аржентинецът е вторият най-високоплатен футболист в света, като отстъпва единствено на Кристиано Роналдо, припомня Спортал.

Меси се присъедини към Интер Маями през 2023 г. и оттогава е изиграл 90 мача, в които е отбелязал 79 гола за клуба от Флорида.

