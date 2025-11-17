Собственикът на Лидл и Кауфланд налива 11 милиарда евро в мегапроект

Кадър Лидл

Шварц Групе“ (Schwarz-Gruppe), германският концерн зад търговските вериги „Лидл“ (Lidl) и „Кауфланд“ (Kaufland), изгражда в Любенау, в района на Шпреевалд, център за данни на стойност 11 милиарда евро върху площ от около 13 хектара.

Това е най-голямата единична инвестиция в историята на компанията, предават ДПА и Франс Прес.

Директорите на дигиталното направление Ролф Шуман и Кристиан Мюлер заявиха по време на церемонията за началото на проекта, че центърът ще обслужва основно вътрешните нужди на групата, като целта е компанията сама да контролира обработката на своите данни.

Първият етап от изграждането на „Шварц Диджитс Дейтасентър“ (Schwarz Digits Datacenter) трябва да приключи до края на 2027 г. Съоръжението ще се захранва от възобновяеми енергийни източници и е проектирано с първоначална мощност около 200 мегавата, като ще може да бъде разширявано модулно. Според компанията генерираната топлина може да обезпечи отоплението на около 75 000 домакинства.

„В него ще има място за повече от сто хиляди графични чипа от най-ново поколение, всеки с размер на кутия за пица“, посочи Шуман. За сравнение – новият център за данни, който „Дойче Телеком“ (Deutsche Telekom) и „Енвидиа“ (Nvidia) изграждат в Мюнхен, ще разполага с около 10 000 графични процесора. В Любенау специализираните чипове ще бъдат използвани за обучение на големи модели с изкуствен интелект.

Мюлер заяви пред вестник „Билд“, че данните са „петролът на XXI век“ и подчерта, че компанията иска те да се съхраняват в държава, където законите и ценностите съответстват на корпоративните принципи. Групата е започнала разработването на собствен облак още през 2017 г., в който се съхраняват данни за стоки, цени и клиенти.

Министърът на цифровизацията Карстен Вилдбергер (от Християндемократическия съюз) заяви на церемонията по първата копка, че Германия се нуждае от значителна изчислителна мощ, за да остане конкурентоспособна в областта на изкуствения интелект. „Само с мощни центрове за данни можем да използваме приложения за изкуствен интелект в голям мащаб и да укрепим пазара“, подчерта той.

Фокус върху защитата на данните

„Всеки има право да знае кой има достъп до неговите данни и как те се използват“, каза Мюлер. Той уточни, че при обучение на модели с изкуствен интелект често се губи контрол върху знанието и защитата. „Шварц Групе“ гарантира на клиентите си, че информацията за покупките им ще се използва единствено за предварително договорени цели, като персонализирани оферти, а не за външни реклами, поясни той.

Шуман подчерта, че знанието и образованието са най-ценният ресурс на Германия и че в контекста на геополитическо напрежение независимостта е ключова. „Ако сме напълно зависими и някой изключи основен елемент – данните вече ги няма“, каза той.

Следване на стратегията на „Амазон“ (Amazon)

„Шварц Групе“ развива инфраструктура за данни по модел, подобен на този на „Амазон“. В средата на 2000-те години компанията започна да предлага своя ИТ инфраструктура и като външна услуга, което доведе до създаването на глобалния лидер в облачните услуги „Амазон Уеб Сървисиз“ (Amazon Web Services).

Като собственик на „Лидл“ и „Кауфланд“ групата е един от най-големите потребители на ИТ решения. С нарастващата мрежа от около 14 200 магазина в 32 държави и около 595 000 служители нуждата от собствена облачна инфраструктура става все по-голяма. В Любенау обаче няма да се обработват само вътрешни данни - компанията ще предлага капацитет и на външни клиенти.

Защо Любенау?

Сред основните предимства на местоположението е стабилното електроснабдяване. Инфраструктурата, изградена за бивша електроцентрала на кафяви въглища, остава напълно функционираща, въпреки че централата е закрита през 1996 г. Любенау разполага и с отлична оптична свързаност, включително голям възел на „Дойче Телеком“.

Според Алианса за укрепване на цифровите инфраструктури Германия е водеща европейска локация с общ капацитет на центровете за данни от 2,4 гигавата, но изостава зад САЩ и Китай, където обемът достига около 40 гигавата. Като предимства се посочват централната географска позиция, стабилните мрежи и близостта до интернет възела във Франкфурт на Майн, а като недостатъци - високите разходи за електроенергия и дългите процедури по издаване на разрешителни.

