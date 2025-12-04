Собственикът на Зара увеличи печалбата си с 4.62 млрд. евро за девет месеца

Кадър Зара

Собственикът на Zara – Inditex, отбелязва по-бърз ръст на продажбите в началото на последното тримесечие благодарение на силните колекции за есен – зима и предстоящия празничен сезон. Компанията, която притежава и марки като Massimo Dutti и Pull & Bear, съобщи, че продажбите ѝ са нараснали с близо 11% за периода 1 ноември – 1 декември при постоянни валутни курсове спрямо година по-рано, предаде Банкер.бг.

Това е значително по-висок темп от ръста от 6.2%, отчетен през деветте месеца от тази финансова година. Общите продажби при постоянни валутни курсове достигат 28.17 млрд. евро.

Само през третото тримесечие продажбите са били 9.8 млрд. евро.

Нетната печалба на Inditex за деветте месеца е 4.62 млрд. евро, малко над резултата от 4.45 млрд. евро година по-рано. Оперативната печалба се е увеличила до 5.94 млрд. евро, като маржът остава силен – 21.1 процента.

Компанията потвърди годишната си прогноза за стабилен брутен марж (±50 базисни пункта) и очаква отрицателен валутен ефект върху продажбите от около 4 процента.

