Собственикът на бара в Кран Монтана е познат на френската правосъдна система

Управителят на бара в швейцарския ски курорт Кран Монтана, където пожар отне живота на 40 души и рани 116, е известен на френската правосъдна система с предишни дела, свързани със сводничество, съобщи Франс прес, позовавайки се на източник, близък до разследването.

От няколко дни мъжът, родeн в Корсика, и съпругата му са обект на разследване в Швейцария за непредумишлено убийство. Разследването цели да изясни евентуалната отговорност на общината, както и на френските собственици Жак и Джесика Морети, които са извършили мащабни ремонти, след като са поели управлението на заведението през 2015 г.

Жак Морети, който е изтърпял присъда през 2005 г., е известен с дела за сводничество отпреди около 20 години, потвърди АФП. Информацията бе съобщена по-рано от в. "Паризиен".

В нощта на Нова година пожар опустоши бара в Кран Монтана, отнемайки живота на 40 души на възраст от 14 до 39 години. Половината от загиналите са непълнолетни, а 116 души бяха ранени.

Според информация от властите сред жертвите има 22 швейцарци и 18 чужденци. Френското външно министерство съобщи за 9 загинали французи.

Сред ранените има 69 швейцарци, 23 французи и 12 италианци, включително лица с двойно гражданство.

Прокуратура в Париж започна разследване, за да "подкрепи френските семейства" и "разследването, провеждано от швейцарските власти", заяви френски прокурор, цитиран от АФП и БТА.

В петък в Кран Монтана е планирана церемония в памет на жертвите, на която ще присъства президентът на Франция Еманюел Макрон.

