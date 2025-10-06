Собственикът на потъналия сейф: Няма 2 милиона лева и златни кюлчета, а 21 хиляди лева

Кадър БТВ

Имаше 21 хил. лева и златото на жена ми, твърди Яни Илиев

В касата имаше не повече от 21 000 лв., както и ценни книжа. Не е имало никакви 2 милиона и златни кюлчета. Имаше само два чифта златни обеци – на жена ми и на внучката. Това обясни Яни Илиев, собственик на потъналия в морето сейф при потопа пред bTV.

„В този сейф – който първо, не е сейф, а каса, има 2 милиона лева, златни кюлчета…няма такова нещо. Вътре да е имало не повече от 21 хиляди лева. Наистина имаме ценни книжа, които са наши, на всичките ни камиони документите са вътре, те са 21/22 камиона, на багерите също. Това ни е ценно, друго ценно няма вътре. Злато има – на жена ми едни обеци, на внучката има два чифта обеци – и това е златото“, твърди собственикът.

Припомняме, че през уикенда в Царево настана същинска златна треска. Хора от целия регион, привлечени от слуха за отнесен от потопа в морето сейф с голяма сума пари и злато тръгнаха да търсят съкровището. В събота, читатели на Флагман.бг изпрати кадри от плажната ивица, от които се виждаше как обитатели от местното гето ровеха като бобри в отпадъците. Някои от тях бяха открили банкноти. Легендата носеше, че неназован обитател на гетото намерил над 12 хил. лева. Други пък се оплакаха, че трябвало да се задоволят "само с 200-300 лева".

Още тогава имаше хипотеза, че това не са парите от сейфа, а от другите офиси в района на автогарата през където премина голямата приливна вълна. Тази версия обаче още повече изостри желанието на мародерите да намерят плячката.

Наложи се в неделя полицията да отцепва целия район. Днес, Румен Колев, началникът на полицията в Царево обяви: „Поради нашумялата новина за изгубения сейф с много пари и злато, което все още не е уточнено дали е точно така, прииждат хора от всякакви населени места. Уж с тази цел, но могат да злоупотребяват и с нещастието на някой човек, чийто дом е пострадал.Факт е, че има изчезнала каса, че има изчезнали доста материали от сервиза на въпросната фирма. Към момента те официално не са заявили нищо като сума пари, като имущество което точно е изчезнало. Със сигурност няма такива суми, с които се спекулира и се говори във всички социални мрежи“.

