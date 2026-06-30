Собственици на атракциони предупреждават за риск от масово затваряне заради липса на проверяващи фирми

кадър: Петел, илюстративен

Новият летен сезон по Черноморието започва по стари правила за контрол на увеселителните съоръжения, въпреки обещанията на държавата за промени след трагедията с парасейлинг в Несебър преди близо година. В момента няма акредитирани фирми, които да извършват изисквания по новия закон контрол, което създава риск всички собственици на атракциони да трябва да затворят. Това коментира инж. Димитър Бичев, председател на Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения в България, в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия.

Повод за дискусията стана и скорошен инцидент в Антоново, при който баща и дете пострадаха след падане от атракционна люлка. „Съоръжението е минало преглед, а категорично няма откъсната метална тръба”, обясни инж. Бичев. Той допълни, че става дума за паднал шплент, като според собствениците някой го е взел или не е бил сложен на мястото си. „Тук е намесен човешкият фактор”, смята председателят на сдружението. Той посъветва хората, които желаят да се възползват от подобни услуги, първо да обърнат внимание на поддръжката на самия атракцион и на персонала, който го обслужва.

Относно настоящия контрол на съоръженията тип лунапарк, инж. Бичев разясни процедурата. „Преди пускане в употреба се прави екзекутивна документация под формата на технически чертеж от инженер-конструктор и се издава паспорт. Всяка година комисия от инженери-конструктори преглежда съоръжението, дава становище и заверява паспорта”, коментира специалистът.

До намирането на решение атракционите продължават да работят добре по старите наредби, приети през 2013 г. за лунапарковете, а водните съоръжения спазват нормативи от 80-те години, увери председателят на сдружението. „Ние искаме строги мерки и правила, по които да се работи, за да бъдат сведени тези инциденти до минимум, но не и да бъдем затворени”, категоричен бе инж. Димитър Бичев.

Редактор "Екип на Петел",

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