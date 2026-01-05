Собственици на вендинг машини: Автоматът не разбира дали му подавате лева или евро

кадър: Бтв

В първите дни от въвеждането на еврото са получени сигнали за автомати, на които цената на кафето е изписана в левове, а се таксува в евро и това би означавало, че на практика кафето е поскъпнало двойно.

На един от автоматите в центъра на София кафе еспресо е шейсет стотинки. Натискаме бутона и цената е не шейсет стотинки, а шейсет евроцента, видя БТВ.

От сервиза на вендниг машината обясниха за БТВ, че цената от шейсет евроцента за кафе еспресо всъщност е на касовия апарат и тя отива към НАП, но цената, на която си купуваме еспресото все още е шейсет стотинки, просто все още не е сменена валутата.

Като се смени монетникът в евро, машината ще знае, че за кафе еспресо ще трябва да ни вземе трийсет евроцента, примерно. Проблемът е, че вендиг автоматите у нас са 30 000, а пренастройката към евро на всяка машина отнема часове, понякога и дни, споделят от бранша.

„Автоматът не разбира дали му подавате лева или евро, той иска определен брой единици, нещо, което досега е струвало един лев, на него трябва да му се каже, че за тази напитка трябва да иска вече петдесет“, коментира Тодор Каназирев от Българската вендинг организация.

Затова като си купувате от вендинг машина – погледнете дали е пренастроена към еврото или е все още в лева.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!