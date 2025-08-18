Собственици на жилища над 100 кв. метра плащат по 1200 лева сметка за парно

Пиксабей

Средно 1200 лв. с ДДС излиза сметката за парно в столичен апартамент до 100 кв.м, показват изчисленията за сезона на фирмите за топлинно счетоводство.

За имот с площ над 100 кв. м средният размер на сметката за парно и топла вода е 1387,65 лв. без ДДС. С ДДС сметките са средно 1665 лв., като това е увеличение с 6% спрямо предходната зима.

Увеличението на сметките за парно и топла вода се дължи на по-дългия отоплителен сезон, коментират топлинните счетоводители.

През последната зима парно е имало в продължение на 184 дни, а през предходния сезон дните с парно са били 149, или с 35 по-малко.

"Сметките за парно щяха да бъдат още по-високи, ако за миналия отоплителен сезон цената на услугата на топлофикациите не беше леко намалена в резултат на поевтиняваннето на газа", смятат от Техем.

59% от клиентите на топлинния счетоводител в София приключват последния отоплителен сезон без суми за доплащане.

Абонатите са платили авансово или точно, колкото е сметката им за сезона, или имат суми за получаване.

41% от клиентите имат да доплащат, като средната сума за доплащане е 228 лв. с ДДС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!